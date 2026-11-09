به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هم‌زمان با فرا رسیدن ایام فاطمیه به روایت ۹۵ روز، پنج شب عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از سه شنبه ۱۹ آبان در شبستان امام خمینی آستان مقدس حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه برگزار خواهد شد.

در این مراسم، برنامه‌های عزاداری در دو نوبت ظهر و شب با حضور سخنرانان و مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام برگزار می‌شود.

در مراسم ظهر که پس از اقامه نماز ظهر و عصر برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی به ایراد سخنرانی می‌پردازد و سید علی حسینی‌نژاد نیز با نوای مداحی خود، حاضران را در سوگواری شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها همراهی خواهد کرد.

همچنین در مراسم شب که پس از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان سخنرانی خواهد کرد و حاج حسن شالبافان به مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌پردازد.

این مراسم پنج‌روزه با هدف تبیین سیره و جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و بهره‌مندی از معارف فاطمی، در جوار مضجع نورانی کریمه اهل‌بیت علیهاالسلام برگزار می‌شود.

از عموم ارادتمندان و عاشقان خاندان عصمت و طهارت دعوت می‌شود با حضور در این مراسم، در سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها شرکت کنند.