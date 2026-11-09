رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان از وجود مه و کاهش دید افقی در محور‌های کوهستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛محمد محمدی، گفت: در حال حاضر پدیده غالب در محور‌های کوهستانی مه‌گرفتگی است که موجب کاهش دید افقی شده است و رانندگان باید ضمن حرکت با سرعت مطمئنه، از چراغ مه‌شکن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه بارش‌ها به صورت مقطعی قطع شده است، افزود: طبق اعلام هواشناسی، احتمال بارش‌های جوی وجود دارد، بنابراین مسافران در صورت ضرورت سفر باید ضمن اطمینان از سالم بودن خودرو، تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ و ... به همراه داشته باشند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت: شب گذشته در محور‌های منتهی به طارم و دندی بارش برف داشتیم، اما به دلیل اینکه دمای هوا بالای صفر درجه سانتیگراد است، شاهد یخ‌زدگی در محور‌ها نیستیم.

وی گفت: در حال حاضر تردد در همه محور‌های مواصلاتی استان زنجان به حالت عادی و روان در جریان است و همه راه‌ها باز هستند.

محمدی افزود: شماره تماس ۱۴۱ در شبانه‌روز برای آگاهی از وضعیت راه‌ها در اختیار هم‌وطنان قرار دارد.