با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه‌برداری، ثبت‌نام از داوطلبان احراز پست ریاست و عضویت در هیئت‌رئیسه این فدراسیون اعلام شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهلت ثبت‌نام ۲۳ آبان تا ۴ آذر ۱۴۰۵ و ساعت ثبت‌نام ۹ صبح تا ۱۵ بعد از ظهر است.



https://msy.gov.ir سامانه ثبت‌نام انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری است.

داوطلبان باید مطابق شرایط عمومی و اختصاصی اعلام‌شده در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، مدارک و مستندات مورد نیاز را ارائه کنند.

ارائه مدارک تحصیلی، سوابق مدیریتی و اجرایی، مدارک هویتی و گواهی‌های قانونی از جمله الزامات ثبت‌نام است.

داوطلبان ریاست فدراسیون همچنین باید اسامی و موافقت کتبی نامزد‌های پیشنهادی خود برای پست‌های نواب رئیس، خزانه‌دار و کارشناسان خبره را ارائه دهند.