به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم ولایتمدار بجنورد هم در دویست و پنجاه و سومین شب مقاومت برای حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبری، پرچم پرافتخار کشورمان را در دست گرفتند.

مردم ولایتمدار شهرستان‌های استان هم برای دویست و پنجاه و سومین شب پیاپی با حضور پرشور در میدان‌های اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوه‌ای از همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.