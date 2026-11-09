پیکر مطهر ۷ شهید گمنام، با استقبال مسئولان و جمعی از مردم شهیدپرور استان وارد فرودگاه کرمانشاه شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،آیین رسمی استقبال از ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه در فرودگاه آغاز می‌شود.

آیین استقبال، وداع و تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در هفت شهرستان استان کرمانشاه برگزار می‌شود و مراسم تشییع و خاکسپاری این شهدای والامقام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خواهد بود.

دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با حضور در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه، به پیکر مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس ادای احترام کرد.