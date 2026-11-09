

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجید فرهمندزاده با اشاره به راه‌اندازی سامانه گزارش نقض حقوق شهروندی قوه قضاییه در درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه (سامع) اظهار کرد: این بستر با هدف تسهیل ارتباط مردم با مراجع نظارتی، افزایش دسترسی شهروندان به سازوکار‌های قانونی و پیگیری مطالبات و شکایات مرتبط با حقوق شهروندی فراهم شده است.

فرهمندزاده افزود: شهروندان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی same.eadl.ir و ورود از طریق کد ثنا، گزارش‌ها و شکایات خود درباره موارد نقض حقوق شهروندی را ثبت و روند رسیدگی به آن را دنبال کنند.

وی با تشریح محور‌های اصلی فعالیت هیئت‌های بازرسی حقوق شهروندی، نظارت بر رفتار و عملکرد کارکنان دستگاه قضایی، پیشگیری از بازداشت‌های غیرضروری، تعیین تکلیف اموال توقیف‌شده و بررسی عملکرد ضابطان و وضعیت بازداشتگاه‌ها را از مهم‌ترین حوزه‌های نظارتی برشمرد.

فرهمندزاده افزود: فعالیت این سامانه در چارچوب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی و دستورالعمل‌های ابلاغی قوه قضاییه در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۴۰۳ انجام و امکان دسترسی و پیگیری الکترونیکی، زمینه ارتباط مؤثرتر مردم با مراجع نظارتی را فراهم می‌کند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند با استفاده از کد ثنای خود، گزارش‌های مربوط به نقض حقوق شهروندی را به‌صورت الکترونیکی ثبت و پیگیری کنند.