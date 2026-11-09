به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ابراهیم فخری با اشاره به انجام ۲۱۲۲ بازرسی فنی از واحدهای تولیدی تحت پوشش در بازه زمانی ۷ ماهه، افزود: ۲۱۳۷ مورد نمونه برداری از مراکز تولیدی انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع تایید استاندارد آسانسور و خطرات احتمالی ناشی از نقص فنی اظهار کرد: طی بازه زمانی ذکرشده ۸۸۵ مورد تاییدیه ایمنی اولیه و ادواری آسانسور در استان صادر شده است.

فخری با اشاره به ۸۰۹ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی استان ادامه داد: طی ۷ ماهه امسال ۱۱۴ مورد از جایگاههای سی ان جی بازرسی و ۳۲۹۵ مورد آزمون نازل سی ان جی و سوخت مایع انجام شده است.

مدیرکل استاندارد استان از ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به تعداد ۳۷۹ مورد در ۷ ماهه امسال خبرداد و افزود: ۶۹۲۳ مورد نیز ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری انجام شده است.

وی درباره صدور نشان حلال نیز گفت: امسال ۱۶ نشان حلال نیز در استان صادر شده است.