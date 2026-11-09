دادستان بافت با هشدار نسبت به افزایش قطع درختان و خروج روزانه کامیون‌های حامل چوب، از برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی با قاچاقچیان چوب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ دادستان عمومی و انقلاب بافت با هشدار نسبت به افزایش قطع درختان و خروج روزانه کامیون‌های حامل چوب از این شهرستان، از برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی با قاچاقچیان چوب و متجاوزان به منابع طبیعی خبر داد.

محمدصالح شیخ‌زاهدی در تشریح اقدامات صورت‌گرفته برای مقابله با تخریب منابع طبیعی اظهار کرد: تخریب درختان و تاراج سرمایه‌های طبیعی منطقه به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با سوءاستفاده از ظرفیت‌های طبیعی شهرستان، منافع شخصی خود را بر حقوق عمومی و آینده محیط زیست ترجیح دهند.

دادستان بافت با تأکید بر لزوم ارائه مجوز‌های قانونی از سوی فعالان این حوزه تصریح کرد: تمامی افرادی که در زمینه قطع، حمل، خرید و فروش چوب فعالیت می‌کنند، باید مجوز‌های معتبر و مستند خود را ارائه کنند و هرگونه فعالیت فاقد مجوز یا مغایر با ضوابط قانونی، با پیگیری قضایی و برخورد قاطع مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به وظایف دستگاه‌های متولی افزود: منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی موظف‌اند با تشدید نظارت‌ها، مسیر‌های حمل چوب، محل‌های دپو و کارگاه‌های چوب‌بری را شناسایی و گزارش‌های مستند را برای برخورد قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.

شیخ‌زاهدی با اشاره به اینکه باغات و عرصه‌های منابع طبیعی امانتی برای نسل‌های آینده است، خاطرنشان کرد: بساط قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان باید برچیده شود و با هر فرد یا مجموعه‌ای که بدون مجوز قانونی اقدام به تخریب این سرمایه‌ها کند، قاطعانه برخورد خواهد شد.

دادستان بافت در پایان با دعوت از شهروندان برای همکاری با دستگاه قضایی گفت: از مردم می‌خواهیم هرگونه اطلاعات درباره قطع غیرمجاز درختان، فعالیت‌های مشکوک چوب‌بری و حمل غیرقانونی چوب را به مراجع مسئول از جمله دفتر دادستانی اطلاع دهند تا با همکاری مردم، از ادامه تخریب منابع طبیعی جلوگیری شود.