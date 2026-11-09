پخش زنده
امروز: -
مردم شهیدپرور شهرستان رودان دیشب پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس را تشییع کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه ناحیه رودان در این مراسم گفت: این شهدا در عملیات بدر و در منطقه شرق دجله به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.
سرهنگ پاسدار حسین جمشیدی افزود: مراسم وداع با پیکر مطهر شهدای سرافراز تا پایان هفته در چهار بخش و روستاهای مختلف شهرستان ادامه دارد.
وی گفت: پیکر یکی از این شهدا در روستای آبنمای بخش مرکزی رودان و دیگری در بندرعباس به خاک سپرده میشود.
بیشتر بخوانید: تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در بندرخمیر