به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه ناحیه رودان در این مراسم گفت: این شهدا در عملیات بدر و در منطقه شرق دجله به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

سرهنگ پاسدار حسین جمشیدی افزود: مراسم وداع با پیکر مطهر شهدای سرافراز تا پایان هفته در چهار بخش و روستا‌های مختلف شهرستان ادامه دارد.

وی گفت: پیکر یکی از این شهدا در روستای آبنمای بخش مرکزی رودان و دیگری در بندرعباس به خاک سپرده می‌شود.

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