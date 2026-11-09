سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تسهیلاتی از محل خط اعتباری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به واحد‌های تولیدی، پرداخت نشده است.

آقای عزت الله زارعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما درباره پرداخت تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی با هدف بازسازی واحد‌های آسیب دیده از جنگ، افزود: رایزنی‌هایی با مسئولان بانک مرکزی در دست اقدام است و پیگیر هستیم تا بانک مرکزی سازوکار‌هایی برای پرداخت تسهیلات به واحد‌های آسیب دیده از جنگ ایجاد کند.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به تامین مالی ۶ میلیارد دلاری صندوق ارزی برای بازسازی واحد‌های آسیب دیده از جنگ، گفت: به دنبال آن هستیم تا بانک مرکزی اقدامات لازم را با استفاده از اوراق بازار سرمایه به عنوان ابزار برای تامین مالی پرداخت تسهیلات انجام دهد.

وی افزود: تاکنون از محل تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به واحد‌های تولیدی، پرداختی صورت نگرفته است و منتظر هستیم تا بانک مرکزی سازوکار‌های لازم را فراهم و تسهیلات را پرداخت کند.

زارعی همچنین درباره بسته حمایتی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از صنایع کوچک و متوسط، هم گفت: این بسته حمایتی، کسری بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی از صنایع بود که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع پرداخت کرده‌اند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند تسهیلات جدیدی که طبق مصوبه به واحد‌های تولیدی پرداخت شده، تایید است و تسهیلات تمدیدی به عنوان پرداخت تسهیلات جدید محسوب نمی‌شود.

گفتنی است؛ بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی که شوکی را برای واحد‌های تولیدی ایجاد می‌کرد دولت در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴ مصوبه‌ای با عنوان بسته حمایت از صنایع ابلاغ کرد، قرار بر این شد بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در قالب اعتبار اسنادی (ال سی)، برات الکترونیکی یا تسهیلات بانکی به واحد‌هایی که در مواجهه با سیاست‌های جدید ارزی متاثر می‌شوند برای گردش مالی واحد‌های صنعتی، پرداخت شود.