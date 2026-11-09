مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس گفت: پس از برگزاری نمایشگاه شیراز ۲۰۲۶، دو سرمایه گذار از ترکیه و کانا برای سرمایه گذاری در طرح‌های اقتصادی فارس درخواست‌هایی به ارزش ۷۴ میلیون دلار ارائه کرده‌اند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از برگزاری نمایشگاه شیراز، درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی در استان فارس افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که یک شرکت سرمایه‌گذار ترکیه‌ای برای تأمین ماشین‌آلات شرکت پتروپالایش ستاره اقلید، درخواست مجوز سرمایه‌گذاری به ارزش ۷۰ میلیون دلار را ارائه کرده است.

سعید تقی‌زاده افزود : کمتر از یک ماه از برگزاری نمایشگاه شیراز گذشته است و در این مدت، یک سرمایه‌گذار ایرانی مقیم کانادا هم درخواست مجوز ۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری به‌صورت تأمین مواد اولیه در یکی از شرکت‌های فعال در زمینه تولید درب‌های اتوماتیک در شهرک صنعتی شیراز را ارائه کرده است.

وی افزود : مدارک و مستندات این درخواست در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تکمیل و جهت صدور مجوز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

این مقام مسئول همچنین از شروع مراحل اخذ مجوز سرمایه‌گذاری یکی دیگر از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور، به ارزش ۱.۵ میلیون دلار به‌صورت تأمین ماشین‌آلات در طرح توسعه آب معدنی شش‌پیر خبر داد و تأکید کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با ارائه راهنمایی و مشاوره، تکمیل مستندات و رفع موانع، زمینه لازم برای اخذ مجوز و شروع فعالیت سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

تقی‌زاده ابراز امیدواری کرد با تلاش همه دستگاه‌های متولی و بهبود شرایط اقتصادی، شاهد رشد سرمایه‌گذاری خارجی در استان باشیم.