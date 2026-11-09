معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: در این دوره از انتخابات ۱۴۵ هزار دانش آموز مشارکت داشتند و به کاندیدای مورد نظرشان رأی دادند.

جعفری افزود: در هزار و ۹۵۰ مدرسه استان ۳۰ هزار نفر کاندید بیست و نهمین انتخابات شورا‌های دانش آموزی شدند.

وی گفت: در بیست و نهمین دوره انتخابات شورا‌های دانش آموزی خراسان جنوبی ۹ هزار و ۷۰۰ دانش آموز به عنوان اعضای شورای دانش آموزی انتخاب می‌شوند.