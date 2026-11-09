به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داود خدیو حق‌‍گو گفت: در راستای صیانت از حقوق تولیدکنندگان و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین، بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با همکاری نماینده تعزیرات حکومتی، موفق به کشف یک انبار بزرگ حاوی نهاده‌های دامی تقلبی در یکی از روستا‌های بخش جوادآباد شدند.

وی افزود: این عملیات که پس از ماه‌ها پایش دقیق و نظارت شبانه‌روزی بازرسان انجام شد، منجر به شناسایی عاملی شد که با هدف تقلب، مقداری کنجاله سویا را با مصالح ساختمانی از جمله پودر آجر، گچ و پنتوئیت مخلوط کرده و در انبار خود ذخیره کرده بود.

وی گفت: این محموله تقلبی که حاوی مواد غیرغذایی و آسیب‌رسان به سلامت دام و طیور بود، توسط تیم بازرسی کشف و ضبط گردید و پرونده متخلف به منظور پیگیری قضایی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

حق‌گو تصریح کرد: بر اساس شواهد و پایش‌های چندماهه، این متخلف با عرضه بیش از ۱۰۰ تن نهاده تقلبی به قیمت‌های نامتعارف، با آسیب رساندن به سلامت دام و طیور، خسارات سنگینی به دامداران و مرغداران زحمتکش وارد کرده است.

وی تأکید کرد: هرگونه تلاش برای ایجاد ناامنی، اختلال یا آسیب در زنجیره تولید، توزیع و نظارت، با برخورد قانونی شدید و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود و جهاد کشاورزی با عمل به وظایف خود سلامت نهاده‌ها را تضمین و با جدیت از تولیدکنندگان در برابر آسیب‌های ناشی از تقلب حمایت می‌کند.

ورامین با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۳۵ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.