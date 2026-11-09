آیین وداع و تشییع پیکر منصور انوری، نویسنده برجسته و متعهد انقلاب اسلامی، صبح روز ۱۷ آبان‌ماه با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، نویسندگان و علاقه‌مندان به آثار وی در حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین وداع و تشییع زنده‌یاد منصور انوری، نویسنده خراسانی که در حوزه ادبیات دفاع مقدس، عمر هنری خود را صرف کرد، صبح یکشنبه ۱۷آبان ۱۴۰۵، در حوزه هنری خراسان رضوی در۱ مشهد، با حضور خانواده، مسئولان، فرهیختگان و اهالی قلم برگزار شد.