به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه با بیان اینکه پارسال اعتبارات ملی استان ۶۴ هزار میلیارد ریال بود، افزود: امسال این رقم به ۱۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه ۸۵ درصد اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قالب اعتبارات ملی است، جذب این منابع از سوی دستگاه‌های اجرایی استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به منابع ماده ۵۶ بیان کرد: در جریان سفر رییس‌کل بانک مرکزی به اردبیل دستور اختصاص نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد ریال از این محل توسط بانک‌های عامل صادر شد که پیگیری تحقق آن از سوی وزارتخانه‌ها و مدیران استانی ضروری است.

استاندار اردبیل پیگیری مسائل شهرستان‌ها را از دیگر اولویت‌های مسئولان برشمرد و تاکید کرد: حضور مستمر مدیران دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها و پیگیری تکمیل پروژه‌های عمرانی در دستور کار باشد.

امامی یگانه با اشاره به اجرای پروژه‌های متنوع در نقاط مختلف استان اردبیل، بر ضرورت تکمیل طرح‌های اقتصادی به ویژه پروژه‌هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی درباره عملکرد دولت بیان کرد: اطلاع‌رسانی و تبیین اقدامات انجام شده و معرفی پروژه‌های ملی و استانی به بهره‌برداری رسیده یا در حال اجرا باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی باشد.

استاندار اردبیل ادامه داد: حضور مقامات ملی، وزیران و اعضای هیات دولت در استان تا پایان سال با هدف تامین اعتبارات و پیگیری مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف دنبال خواهد شد.

امامی یگانه همچنین مدیریت بهینه مصرف انرژی و تامین سوخت مورد نیاز واحد‌های اقتصادی در فصل زمستان را ضروری دانست و افزود: تامین کالا‌های اساسی و کالا‌های راهبردی استان تا پایان سال از وظایف قرارگاه اقتصادی است.