به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از سال‌ها تلاش و پیگیری از سوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سرانجام «رشته ارتباطات سلامت» در مقطع کارشناسی ارشد توانست اواخر سال گذشته از شورای گسترش وزارت علوم مجوز بگیرد و امسال (مهر ۱۴۰۵) شاهد جذب اولین گروه از دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران و نیز دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران باشیم.

دکتر عباس قنبری باغستان، عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران و مسئول راه اندازی و تدوین این رشته گفت: موضوع «ارتباطات» به عنوان یک رشته به طور کلی قدمت طولانی و چنددهه‌ای در کشور دارد و طبیعی است ذیل این رشته موضوعات و مباحث زیادی مطرح بوده وهست. روزنامه نگاری، روابط عمومی، ارتباطات و توسعه، مطالعات فرهنگی و ارتباطی، و. موضوعاتی بوده که از گذشته‌های دور مطرح بوده و به آن پرداخته شده است.

دکتر باغستانی افزود: طبیعی است به مرور زمان و با مواجهه ما با مسائل و چالش‌های جدید و در هم تنیده، موضوعات جدیدی نیز مطرح می‌شوند. ارتباطات سلامت هم یکی از موضوعاتی است که سال‌های اخیر در کشور و به ویژه در حوزه ارتباطات و حتی نظام سلامت مورد توجه قرار گرفته و در قالب پایان نامه و مقاله و کتاب و ... به آن پرداخته شده است.

وی گفت: «ارتباطات سلامت» به عنوان یک گرایش از رشته ارتباطات در مقطع تحصیلی رسمی تنها چند سال است که مطرح شده است. اگر اشتباه نکنم، مهرماه ۱۳۹۷ گروه ارتباطات دانشگاه تهران راه اندازی رشته گرایش «ارتباطات سلامت» در مقطع کارشناسی ارشد را تصویب کرد و از همان زمان ما در گروه علوم ارتباطات این دانشکده کار تدوین طرح اولیه و توجیهی، تدوین شرح درس‌ها و سرفصل‌های درسی این رشته را شروع کردیم و تقریبا حدود یکسال طول کشید تا این طرح توجیهی و عناوین درسی، سرفصل‌ها و شرح درس‌ها و ... در این گروه آموزشی به تصویب نهایی رسید.

عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران افزود: ماهیت تصویب رشته‌ها در شورای گسترش به این صورت است که وقتی یک رشته تصویب می‌شود، در سامانه «آموزش عالی» موسوم به سامانه هس (HES) بارگزاری می‌شود و پس از آن دانشگاه‌هایی که مایل باشند و به لحاظ زیرساختی و تامین استاد و هیات علمی و ... ظرفیت دارند، می‌توانند از آن به عنوان مرجع استفاده کنند و از طریق مکانسیم خاصی که تعریف شده، از طریق کنکور سراسری دانشجو بگیرند.

دکتر عباس قنبری باغستان گفت: اساسا رویکرد این گرایش بین رشته‌ای است و همانطور که از اسمش پیداست، ترکیب بین «ارتباطات» و «سلامت» است. اتفاقا ایده آل ما در دانشگاه تهران نیز همین بود و از همان ابتدا ما خیلی علاقه داشتیم که این رشته را به صورت مشترک با یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی راه اندازی کنیم.

وی افزود: دانشگاه‌های مطرح جهان چند دهه است که به سمت راه اندازی گرایش‌های بین رشته‌ای سوق پیدا کرده‌اند. علتش هم این است که ما با مسائل و چالش‌ها و بحران‌های در هم تنیده‌ای مواجه هستیم که دیگر با نگاه و رویکرد تک رشته‌ای قابل حل نیستند. به عبارت دیگر انسان قرن بیست و یک با نگاه و رویکرد تک رشته‌ای قادر به حل مسائل مبتلابه نیست. باید رویکرد‌های هم افزا و چند رشته‌ای کنار هم قرار بگیرند تا بتوانند هم ماهیت پیچیده مسائل جدید را بهتر بشناسند و هم راه حل‌های جامع و کامل تری ارائه دهند.