عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ثبت سفارش برای واردات خودرو نیازمند تخصیص ارز است، گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است، برای واردات خودرو ارزی تخصیص داده نمی‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سید جواد حسینی کیا، افزود: بانک مرکزی به وزارت صمت اعلام کرده است اولویت ما در تخصیص ارز حوزه‌های دارو و کالا‌های اساسی هستند و ارزی باقی نمی‌ماند که به واردات خودرو تخصیص دهیم بنابراین اگر ارزی هم باقی بماند به واردات مواد اولیه برای واحد‌های تولیدی تخصیص داده می‌شود و در عمل ارزی به واردات خودرو تخصیص نمی‌یابد.

وی درباره دلیل توقف ثبت سفارش‌ها از سوی وزارت صمت برای واردات خودرو، گفت: در قانون بودجه مبلغ ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش‌بینی شد، اما متاسفانه بانک مرکزی هیچ گاه این مبلغ را تخصیص نداد که باعث شد واردات انجام نشود و نتیجه آن ایجاد تلاطم در بازار خودرو است.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، افزود: وزارت صمت به این دلیل نسبت به ثبت سفارش اقدام نمی‌کند که ارز کافی برای واردات خودرو در اختیار ندارد و ثبت سفارش نیز مستلزم این است که ارز به آن تخصیص داده شود.

وی اضافه کرد: وقتی بانک مرکزی ارزی به واردات خودرو تخصیص نمی‌دهد نمی‌توان با ثبت سفارش برای مردم توقع ایجاد کرد که مدت طولانی در صف انتظار معطل باقی بمانند به همین دلیل وزارت صمت ثبت سفارش‌ها را متوقف کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بانک مرکزی مقصر اصلی توقف واردات خودرو است، تاکید کرد: البته ما بار‌ها در کمیسیون صنایع و معادن در این رابطه به رئیس بانک مرکزی متذکر شدیم، اما متاسفانه به هیچ وجه به این مهم توجه نمی‌کنند و همچنان اجرای سیاست‌های غلط خود را ادامه می‌دهند.