

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اورژانس استان یزد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای انتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در محور بندرعباس ـ حاجی‌آباد گفت: در راستای تسریع در روند درمان مصدومان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی در استان یزد، اتوبوس آمبولانس اورژانس استان به بندرعباس اعزام شد.

سهیلی افزود: در این عملیات، ۱۳ نفر از مصدومان از بیمارستان‌های شهید محمدی، صاحب‌الزمان (عج)، سیدالشهدا (ع) و خلیج فارس شهر بندرعباس تجمیع و با اتوبوس آمبولانس اورژانس استان یزد، شب گذشته به بیمارستان شهید صدوقی یزد منتقل شدند تا روند درمان آنان در این مرکز درمانی تکمیل گردد.

وی با اشاره به هماهنگی مجموعه‌های اورژانس دو استان در اجرای این عملیات، از همکاری و همراهی اورژانس استان هرمزگان در روند جابه‌جایی و انتقال مصدومان قدردانی کرد و این همکاری را گامی مؤثر در تسهیل ارائه خدمات درمانی به مصدومان دانست.

چند روز پیش واژگونی اتوبوس حامل مسافران یزدی در محور بندرعباس_حاجی آباد منجر به مصدومیت ۳۶ نفر شد.