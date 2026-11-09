به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام کریم‌زاد، رئیس اداره تبلیغ عمومی دفتر تبلیغات اسلامی با تأکید بر نقش حمایتی و تسهیلگری این دفتر در امر تبلیغ گفت: دفتر تبلیغات اسلامی، حمایت از مبلغان و گروه‌های تبلیغی را با توجه ویژه به استمرار فعالیت‌های آنان دنبال می‌کند.

وی در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین سید نصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج، با اشاره به ظرفیت دفتر تبلیغات اسلامی برای پشتیبانی از فعالیت‌های تبلیغی افزود: حمایت مادی از مبلغان و گروه‌های تبلیغی، در حد امکانات دفتر انجام می‌شود و استمرار برنامه‌های گروه‌ها از ملاحظات این حمایت‌هاست.

رئیس اداره تبلیغ عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، بر ضرورت تناسب اعزام مبلغان با نیازهای فرهنگی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد و آمادگی این دفتر را برای همکاری در زمینه تحکیم خانواده، تربیت کودک و نوجوان و پاسخ‌گویی به شبهات اعلام کرد.

وی به نمایندگی از دفتر تبلیغات اسلامی در دیدار با آیت‌الله سید نصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یاسوج، گفت: شناسایی مسائل و اولویت‌های فرهنگی استان و بهره‌گیری متناسب از توانمندی مبلغان، مبنای رویکرد مسئله‌محور دفتر تبلیغات اسلامی است.

کریم زاد، تأمین محتوای آموزشی، برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی حضوری و مجازی و اعزام استاد و مبلغ متخصص را از ظرفیت‌های این دفتر برای همکاری با استان برشمرد و افزود: تقویت گروه‌های تبلیغی بانوان و آموزش مهارت‌های ارتباط با نوجوانان و گفت‌وگوی خانوادگی نیز از زمینه‌های این همکاری است.

وی همچنین خواستار تسهیل ارتباط گروه‌های تبلیغی با آموزش‌وپرورش و نهادهای فرهنگی استان برای اجرای برنامه‌های متناسب با نیازهای محلی شد.

رئیس اداره تبلیغ عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، سرانه مبلغ اعزامی در کهگیلویه و بویراحمد را هشت نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت اعلام کرد و گفت: این میزان، دو برابر میانگین کشوری است و استان در این شاخص، پس از قم، خراسان رضوی و اصفهان، جایگاه چهارم کشور را دارد.

وی برای تقویت ارتباط و تسهیل پیگیری امور تبلیغی استان، خواستار معرفی رابطی از دفتر نماینده ولی‌فقیه شد و بر تداوم همکاری برای پشتیبانی از مبلغان و گروه‌های تبلیغی تأکید کرد.