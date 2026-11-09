خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش نشست بازآموزی پزشکان مراکز درمان اختلالات مصرف مواد در استان گلستان برگزار شد.۳۵۰ مراکز درمان اعتیاد در گلستان فعالیت می کنند.

نوید رضا فرهانی مدیرامور باغبانی جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به بروز آفت مگس مدیترانه ای در باغهای استان گفت: جمع‌آوری و از بین بردن میوه‌های آلوده و ریخته‌شده، رعایت بهداشت باغ، پایش مستمر و سم‌پاشی هدفمند از راههای بمازره با این آفت است.

محفل انس با قرآن دانش آموزان روستای سوسرای آزادشهر بمناسبت هفته بسیج دانش آموزی در این روستا برگزار شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رامیان به همراه جمعی از کارکنان انتظامی با حضور در منزل شهید حسین جعفرنیا، برای فرزند خردسال این شهید والا مقام جشن تولد برگزار کردند.