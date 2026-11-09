خبرهای کوتاه گلستان، یکشنبه ۱۷ آبان
خبر هایی از نشست بازآموزی پزشکان تا راه های کنترل آفت مگس مدیترانه ای در باغ های استان را دربسته خبر های کوتاه دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نشست بازآموزی پزشکان مراکز درمان اختلالات مصرف مواد در استان گلستان برگزار شد.۳۵۰ مراکز درمان اعتیاد در گلستان فعالیت می کنند.
نوید رضا فرهانی مدیرامور باغبانی جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به بروز آفت مگس مدیترانه ای در باغهای استان گفت: جمعآوری و از بین بردن میوههای آلوده و ریختهشده، رعایت بهداشت باغ، پایش مستمر و سمپاشی هدفمند از راههای بمازره با این آفت است.
محفل انس با قرآن دانش آموزان روستای سوسرای آزادشهر بمناسبت هفته بسیج دانش آموزی در این روستا برگزار شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رامیان به همراه جمعی از کارکنان انتظامی با حضور در منزل شهید حسین جعفرنیا، برای فرزند خردسال این شهید والا مقام جشن تولد برگزار کردند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در جلسه شورای فرهنگ عمومی آزادشهر با اشاره به نقش اعضای شورای فرهنگ عمومی در تبیین اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی بر رعایت مصرف بهینه انرژی از جمله مصرف گاز تأکید کرد.