به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به جزئیات اعزام این کاروان گفت: ۲۰۸ دانش‌آموز دختر عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند که با احتساب عوامل اجرایی و همراهان، جمعیت این کاروان به حدود ۲۵۰ نفر می‌رسد.

متقیان همچنین از پیش‌بینی اعزام ۲ هزار دانش‌آموز استان در قالب اردو‌های راهیان نور خبر داد و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت تربیتی و فرهنگی این اردو‌ها تأکید کرد.