به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ؛ پیکر مطهر سه آلاله فاطمی هم‌زمان با ایام فاطمیه وارد دیار تاریخ و طبیعت بهمئی شدند و حال و هوای این شهرستان بار دیگر معطر به عطر شهدای گمنام شد.

در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان محلی، نیرو‌های نظامی، انتظامی و بسیجیان همراه بود، حال و هوایی معنوی و باشکوه در فضای شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی حاکم بود.

آئین استقبال از شهدای گمنام که از میدان ورودی شهر لیکک (میدان قدس) آغاز شد و تا میدان مرکزی شهر لیکک در محل تجمعات شبانه ادامه داشت.

مردم شهرستان بهمئی با سردادن شعار‌های انقلابی، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و امام راحل تجدید پیمان کردند.

قرار است پیکر مطهر ۳ شهید خوش‌نام دوران هشت سال دفاع مقدس پس از بدرقه توسط مردم شهیدپرور هم‌زمان با سراسر کشور در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به خاک سپرده می‌شوند.

مراسم تشییع پیکر مطهر این ۳ شهید گمنام، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

امام جمعه شهر لیکک در جمع مردم بهمئی، با قدردانی از حضور پرشور و گسترده مردم این دیار در استقبال از شهدای خوشنام گفت: مردم بهمئی پای انقلاب و راه شهدا تا پای جان ایستاده‌اند و این شور و شعور مردم این دیار برای ادامه راه شهدا، نشان می‌دهد که بهمئی‌ها همانند عصر رسول الله در صحنه حاضر هستند و برای تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم جانفشانی خواهند کرد.

حجت الاسلام اسماعیل صلواتی با اشاره به اینکه دشمنان و استکبار جهانی هویت دینی و فرهنگی جوانان ما را نشانه گرفته‌اند گفت: ولایت پذیری، بصیرت و روحیه ایثار و مقاومت رمز موفقیت در مقابل جنگ نرم دشمنان است و باید آگاه‌تر و به روزتر از گذشته در صحنه باشیم.

امام جمعه شهر لیکک با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جمهوری اسلامی ایران، به بیان فضیلت جهاد در راه خدا پرداخت و گفت: فداکاری، جانفشانی‌ها و از خودگذشتگی‌های شهدا باعث شد، که امروز در سایه امنیت و اقتدار، اهداف انقلاب اسلامی را به نحو مطلوب پیش ببریم و زنده نگه داریم.

وی بر اهمیت تفکر ایثار و شهادت و ترویج آن در جامعه تاکید کرد و افزود: اندیشه و تفکر شهادت و ادامه راه شهیدان، فرصت مناسبی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن در حوزه‌ها و برهه‌های مختلف است.

سردار خیرالله صفری‌زاده جانشین اسبق قرارگاه کربلا جنوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آیین با شکوه استقبال از شهدای گمنام در شهرستان بهمئی، ضمن تسلیت پیشاپیش ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت از جمله حاج قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله و ابومهدی المهندس، و تجلیل از ۱۲۹ شهید قهرمان و سرافراز دیار بهمئی اظهار داشت: امروز به لطف الهی، همه استکبار جهانی در تنگنا قرار گرفته و با شجاعت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام در پشت تنگه هرمز و باب‌المندب، ناو‌های پیشرفته آمریکایی و غربی از ترس قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی بیش از ۷۰۰ کیلومتر عقب‌نشینی کرده یا دچار بحران و فرار از منطقه شده‌اند.