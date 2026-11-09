به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مرد ۵۴ ساله‌ای که به مدت چهار روز مفقود شده بود، با تلاش و پیگیری ماموران انتظامی آرادان پیدا شد و به آغوش خانواده بازگشت.

سرهنگ یداله گلیوری فرمانده انتظامی شهرستان آرادان گفت در پی اعلام مفقود شدن مردی ۵۴ ساله در محور آرادان- گرمسار و نگرانی خانواده از سرنوشت وی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: پلیس با انجام اقدامات تخصصی، بررسی سرنخ‌های موجود پس از چهار روز تلاش، موفق شد وی را در یکی از روستا‌های اطراف شناسایی و پیدا کنند.

سرهنگ گلیوری گفت: فرد مفقود شده که دارای مشکلات روحی بود، پس از پیدا شدن، در سلامت به خانواده تحویل داده شد .