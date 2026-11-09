مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از اجرای طرح‌های آبرسانی به مناطق روستایی با هدف رفع تنش آبی و دسترسی مردم به آب شرب پایدار خبر داد.

اجرای طرح‌های آبرسانی به مناطق روستایی سیستان و بلوچستان

اجرای طرح‌های آبرسانی به مناطق روستایی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرهاد سرگلزایی گفت: توسعه دسترسی به آب شرب پایدار و بهبود وضعیت آبرسانی در مناطق روستایی، از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب است و در همین راستا، آبرسانی به ۱۵۸ روستا در برنامه اجرایی سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از مجموع روستا‌های هدف، تاکنون ۲۲ روستا با جمعیت ۱۴ هزار و ۱۸ نفر، در قالب طرح‌های آبرسانی مجتمع‌های روستایی و طرح‌های تک روستایی آب‌رسانی شده و وارد مدار بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب سیستان و بلوچستان سرگلزایی ادامه داد: آبرسانی به ۱۳۶ روستای باقی‌مانده با جمعیتی بالغ بر ۷۳ هزار و ۳۹۹ نفر نیز نیازمند اعتباری معادل ۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان است که تأمین اعتبار و اجرای این طرح‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد.

سرگلزایی همچنین درباره وضعیت تصفیه‌خانه سد زیردان نیز گفت: راه‌اندازی تصفیه‌خانه منطقه نیازمند سه هزار میلیارد تومان اعتبار است که پیگیری‌های لازم برای تأمین آن از منابع ملی و استانی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه آب خروجی سد در شرایط کنونی با استفاده از فیلتر‌های شنی، تصفیه اولیه و گندزدایی می‌شود، اظهار کرد: مطالعات اجرای طرح تصفیه‌خانه برای حل اساسی مشکل کیفیت آب منطقه در دست پیگیری و انجام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: عملیات اجرایی فاز نخست انتقال آب از سد ماشکید علیا به ۶ روستای بخش مرکزی مهرستان، با هزینه‌ای بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان آغاز شد.

سرگلزایی فزود: با اجرای این طرح، آب شرب ۴۰۰۰ نفر از ساکنان این روستا‌ها تأمین می‌شود؛ بر اساس برنامه زمان‌بندی، در این مرحله ۵ کیلومتر خط انتقال با لوله‌های پلی‌اتیلن به قطر ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی‌متر طی ۲ ماه اجرا و به تأسیسات موجود متصل می‌شود.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این خط، مشکل آب شرب روستا‌های کهن‌کهور، کهن‌مگار، درمشکی، کلاتک، سیداباد، هوت‌عمر برطرف خواهد شد.