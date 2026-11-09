اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: با تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان، بیشترین میزان بارش در منطقه رودبنه لاهیجان به میزان ۶۲ میلیمتر ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: در پی تشدید فعالیت سامانه سرد و بارشی و بارش شدید باران در مناطق مختلف استان، و بر اساس آخرین گزارش ایستگاه‌های هواشناسی استان، بیشترین بارش باران در شبانه روز گذشته تاکنون، در منطقه رودبنه لاهیجان به میزان ۶۲ میلیمتر ثبت شد.

منطقه داماش شهرستان رودبار و دهشال آستانه اشرفیه با بیش از ۵۵ میلیمتر، بیشترین بارش را پس از شهرستان لاهیجان در این مدت به خود اختصاص دادند.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، هم اکنون در بیشتر مناطق جلگه ای گیلان، باران شدید باران و در برخی مناطق کوهستانی، بارش برف ادامه دارد.