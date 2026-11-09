به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ احمد جعفری نسب در نشست خبری با حضور رسانه‌های گروهی با اعلام این خبر تاکید کرد: کشف تخلف برای ما اولویت است.

وی افزود: بازرسان حتما باید شناسه ضابطی داشته باشند و هر بازرس باید ضابط تعزیرات باشد تا بتواند به تخلفات رسیدگی کند.

مدیرکل تعزیرات استان تهران اضافه کرد: ما از ابتدای سال تا کنون در بحث کالا و خدمات و گران فروشی و کم فروشی ۷۴ هزار پرونده به مبلغ بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و در پرونده قاچاق ۲۹۴هزار میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم.

وی گفت: در حوزه‌ی برخورد با نانوایی‌ها هم از ابتدای امسال بیش از ۲۲ هزار و ۳۹۰ پرونده تشکیل شده و علاوه بر جریمه ۹۷۰ میلیارد تومانی، ۱۱۰ نانوایی هم مهر و موم شده‌اند.

جعفری نسب تاکید کرد: اگر نانوایی تخلفش بیش از ۲ بار شود سهمیه‌ی آن قطع می شود و اگر تکرار تخلف داشته باشد، با توجه به اعلام کارگروه آرد و نان، پروانه‌ی کسب آن باطل می شود.