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مدیرکل تعزیرات استان تهران از تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار تهران با حضور۱۳۰۰ بازرس از دستگاههای نظارتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ احمد جعفری نسب در نشست خبری با حضور رسانههای گروهی با اعلام این خبر تاکید کرد: کشف تخلف برای ما اولویت است.
وی افزود: بازرسان حتما باید شناسه ضابطی داشته باشند و هر بازرس باید ضابط تعزیرات باشد تا بتواند به تخلفات رسیدگی کند.
مدیرکل تعزیرات استان تهران اضافه کرد: ما از ابتدای سال تا کنون در بحث کالا و خدمات و گران فروشی و کم فروشی ۷۴ هزار پرونده به مبلغ بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و در پرونده قاچاق ۲۹۴هزار میلیارد تومان وصولی داشتهایم.
وی گفت: در حوزهی برخورد با نانواییها هم از ابتدای امسال بیش از ۲۲ هزار و ۳۹۰ پرونده تشکیل شده و علاوه بر جریمه ۹۷۰ میلیارد تومانی، ۱۱۰ نانوایی هم مهر و موم شدهاند.
جعفری نسب تاکید کرد: اگر نانوایی تخلفش بیش از ۲ بار شود سهمیهی آن قطع می شود و اگر تکرار تخلف داشته باشد، با توجه به اعلام کارگروه آرد و نان، پروانهی کسب آن باطل می شود.