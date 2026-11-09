پنج دانش‌آموز از شهرستان‌های بیرجند، قاینات و بشرویه در شصت وچهارمین دوره جایزه البرز دانش‌آموزی به جمع برگزیدگان کشوری راه یافتند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی با کسب پنج عنوان برگزیده، پس از خراسان رضوی، بیشترین تعداد برگزیده را در این دوره از جایزه البرز دانش‌آموزی به خود اختصاص داد؛ افتخاری که نشان‌دهنده ظرفیت علمی و استعداد‌های درخشان دانش‌آموزان استان است.

مرتضوی افزود: عارفه اکرمی، محمد رضاپور و الینا عرب‌پور از شهرستان قاینات، غزل قاضی‌زاده از بیرجند و حانیه عادل از بشرویه برگزیدگان خراسان جنوبی در شصت وچهارمین دوره جایزه البرز دانش‌آموزی هستند.

وی گفت: در این همایش ملی ۵۵ دانش‌آموز برگزیده کشور شامل ۲۸ دانش‌آموز دوره متوسطه دوم و ۲۷ دانش‌آموز دوره متوسطه اول، با اهدای تندیس، لوح جایزه البرز و جوایز نقدی تجلیل شدند و دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم ۱۰۰ میلیون تومان و دانش‌آموزان دوره متوسطه اول ۸۰ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت کردند.

جایزه البرز که از آن با عنوان «نوبل ایرانی» یاد می‌شود، از قدیمی‌ترین جوایز علمی کشور است که با هدف پاسداشت علم و فرهنگ و تشویق استعداد‌های برتر ایرانی، در سال ۱۳۴۲ به ابتکار حسینعلی البرز، کارآفرین و نیکوکار ایرانی، بنیان‌گذاری شد و هر سال به دانشمندان، پژوهشگران، دانشجویان و دانش‌آموزان برگزیده اهدا می‌شود.