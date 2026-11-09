رئیس فدراسیون والیبال: با کسب آمادگی لازم برای حضور در لیگ ملت‌های آسیا در سال آینده و مسابقات قهرمانی جهان ، برای کسب سهمیه المپیک تلاش می کنیم .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال در مجمع عمومی سالیانه هیئت والیبال استان سمنان با اشاره به حضور بیش از ۵۰ تیم در لیگ‌های مختلف کشور ، حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک را مهمترین برنامه این رشته ورزشی عنوان و تصریح کرد: در مسابقات قهرمانی آسیا فرصت بهره‌برداری از ظرفیت انتخابی المپیک فراهم بود که آن‌گونه که انتظار می‌رفت محقق نشد اما امیدواریم با برگزاری جلسات کمیته مربیان و کمیته فنی، آمادگی لازم برای حضور در لیگ ملت‌های سال آینده و مسابقات قهرمانی جهان فراهم شود.

وی گفت: قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی جهان آذرماه سال آینده در کشور لهستان برگزار می‌شود که از حساسیت بالایی برخوردار است و فدراسیون نگاه ویژه‌ای به این رقابت‌ها دارد که امیدواریم با کسب سهمیه المپیک، موجبات شادی مردم را فراهم کنیم.

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به عملکرد هیئت والیبال استان سمنان اظهار کرد: این هیئت ورزشی در چند سال گذشته از هیئت‌های تأثیرگذار کشور، به‌ویژه در منطقه شرق کشور بوده است و در عرصه‌های ساحلی و سالنی ظرفیت‌های قابل توجهی در این منطقه وجود دارد.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی افزود: تلاش‌های مطلوبی در این حوزه صورت گرفته و با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت استانداران، شهرداران و مسئولان استانی، امکان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها در لیگ‌های مختلف کشور فراهم خواهد شد.