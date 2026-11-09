مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: سالانه ۲۰ هزار تن انواع محصولات در گلخانه‌های استان تولید می‌شود که بخشی از آن به روسیه و کشورهای آسیای میانه صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،بیرانوند با اشاره به ظرفیت تولید محصولات گلخانه‌ای در لرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲۴ هکتار گلخانه در استان فعال است و این واحدها سالانه ۲۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای تولید می‌کنند.

وی افزود: فلفل دلمه‌ای، گوجه‌فرنگی و فلفل پاپریکا بخشی از ظرفیت صادراتی استان را تشکیل می‌دهند و محصولات تولیدی به بازار روسیه و کشورهای آسیای میانه راه پیدا می‌کنند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به برنامه توسعه سطح گلخانه‌ای استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۳۴ هکتار گلخانه جدید در دست احداث است که با تکمیل و بهره‌برداری از این واحدها، سطح گلخانه‌های استان افزایش پیدا می‌کند.

بیرانوند ادامه داد: با اضافه شدن این واحدها، میزان تولید محصولات گلخانه‌ای لرستان به ۲۵ هزار تن خواهد رسید و برای یک‌هزار و ۳۴۰ نفر نیز اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود.

به گفته وی توسعه گلخانه‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، امکان عرضه محصولات به بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان را فراهم می‌کند.