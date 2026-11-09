بارش برف و باران از بامداد امروز در محور‌های مواصلاتی آذربایجان شرقی آغاز شده و لغزندگی جاده‌ها، به‌ویژه در گردنه‌های برف‌گیر استان، شرایط تردد را با مخاطراتی همراه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس پلیس راه استان اظهار کرد: بارش برف و باران از ساعت ۴ بامداد در اکثر محور‌های مواصلاتی استان آغاز شده و موجب لغزندگی سطح جاده‌ها شده است.

سرهنگ امیر ارشدزاده با اشاره به محور‌های برف‌گیر استان افزود: محور‌های منتهی به شهرستان مرند، جاده تبریز ـ مرند، گردنه صائین در محور سراب ـ اردبیل، آزادراه بستان‌آباد، گردنه شبلی در جاده قدیم تبریز ـ میانه و آزادراه شهر جدید سهند از جمله مسیر‌های تحت تأثیر بارش برف هستند.

وی همچنین گردنه‌های گویجه‌بل و سامبران در محور اهر ـ کلیبر، محور‌های منتهی به شهرستان ورزقان و گردنه نظرکهریزی در محور مراغه ـ هشترود را از دیگر مناطق برف‌گیر استان اعلام کرد.

سرهنگ ارشدزاده با تأکید بر ضرورت رعایت احتیاط در رانندگی گفت: کاهش میدان دید رانندگان در شرایط بارندگی و برف، ضرورت توجه بیشتر به جلو و پرهیز از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی را دوچندان می‌کند.

وی از رانندگان خواست پیش از حرکت، از سلامت سیستم روشنایی و برف‌پاک‌کن خودرو اطمینان حاصل کنند و با رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، متناسب با شرایط جوی و وضعیت سطح جاده حرکت کنند.