بارش‌های اخیر پس از حدود ۶ سال خشکسالی، رودخانه‌های قم را جاری کرد و رودخانه زواریان سیلابی کم‌سابقه را تجربه کرد؛ سیلابی بدون خسارت جانی که مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای قم آن را برکتی ارزشمند برای منابع آبی استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای قم از ثبت سیلاب قابل توجه در رودخانه‌های استان، به‌ویژه رودخانه زواریان خبر داد و گفت: بارش‌های اخیر پس از حدود ۶ سال خشکسالی، روان‌آب قابل توجهی را در رودخانه‌های استان جاری کرد که با وجود حجم کم‌سابقه سیلاب در زواریان، خسارت جانی در پی نداشت.

مجتبی علی‌مددی با اشاره به پایش مستمر رودخانه‌ها و منابع آبی استان در روز‌های اخیر گفت: شرکت آب منطقه‌ای قم با استفاده از ۱۴ ایستگاه آب‌سنجی و هیدرومتری، وضعیت بارندگی، روان‌آب، سیلاب و سطح آب زیرزمینی دشت‌ها و رودخانه‌ها را به‌صورت مستمر رصد می‌کند.

وی با اشاره به بارندگی‌های اخیر افزود: این بارش‌ها پس از حدود ۶ سال خشکسالی، اتفاقی مثبت و ارزشمند برای منابع آبی استان بود و موجب شکل‌گیری روان‌آب‌ها و جریان سیلابی در برخی رودخانه‌ها شد.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای قم با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین جریان‌های سیلابی مربوط به رودخانه زواریان بوده است، تصریح کرد: این رودخانه از استان مرکزی و محدوده سلفچگان سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از مسیر خود به رودخانه قمرود می‌پیوندد. حجم سیلاب ورودی به رودخانه زواریان در بارندگی اخیر قابل توجه و کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه بوده است.

علی‌مددی ادامه داد: رودخانه قمرود نیز که سرچشمه‌های آن از مناطق گلپایگان، خوانسار و خمین در استان مرکزی است، در جریان بارندگی‌های اخیر شاهد ورود سیلاب قابل توجهی بود. این جریان در سه محدوده شامل روستای قلعه‌چم، امامزاده عبدالله و پایین‌تر در محدوده شادآباد و همچنین محل اتصال به رودخانه زواریان مورد پایش و اندازه‌گیری قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه سیلاب‌های اخیر خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشته است، گفت: اندازه‌گیری دقیق حجم روان‌آب و میزان سیلاب ورودی به رودخانه‌ها همچنان در حال انجام است و کارشناسان در حال بررسی و محاسبه آمار نهایی هستند.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای قم خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است، بارندگی‌های اخیر برکات قابل توجهی برای منابع آبی استان به همراه داشته و جریان یافتن رودخانه‌ها پس از چند سال خشکسالی، اتفاقی مثبت برای وضعیت منابع آب قم محسوب می‌شود



