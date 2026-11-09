به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردار جواد رفیعی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیر قابل توجهی کالا قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: مأموران در این عملیات‌ها موفق شدند، توقیف محموله کالای قاچاق شامل؛ ۹۲ هزار ۷۵۴ عدد منسوجات قاچاق، یک میلیون و ۷۴۵ هزار و ۵۲۸ قلم انواع دارو غیر مجاز، ۶۷۱ عدد لوازم تجهیزات رایانه ایی و الکرونیکی، ۴۸ قطعه لوازم یدکی، ۱۳۶ تخته قالیچه، ۳ هزار ۹۰۷ عدد لوازم آرایشی و بهداشتی، ۵۹۰ میلیون ریال وجه رایج کشور، ۲ هزار ۳۸۸ بسته مواد دخانیاتی، ۲ هزار ۶۴۰ کیلوگرم کود شیشمایی،۱۶۸ هزار کیلوگرم گاز مایع، ۳۸ راس احشام سبک و سنگین، ۴۰۰ کیلوگرم فرآورده‌های شیلاتی، ۹ هزار ۱۷۰ کیلوگرم آرد، ۴ هزار ۲۰۰ کیلوگرم روغن خوراکی، ۱۴۸ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی و ... را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به توقیف ۱۱۰ دستگاه وسیله نقلیه و دستگیری ۱۰۹ متهم سودجو، ادامه داد: کارشناسان، ارزش این محموله‌های کشف شده را ۹۷۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال برآورد کردند.