به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، فرستاده ویژه چین در امورخاورمیانه ((ژای جون )) در دیدار با مدیرکل خلیج‌فارس وزارت امور خارجه کشورمان در تهران درباره آخرین تحولات منطقه بویژه وضعیت یمن گفت‌و‌گو کردند.

محمد علی‌بک مدیرکل خلیج‌فارس وزارت امور خارجه کشورمان و ژای جون، فرستاده ویژه چین برای خاورمیانه، و هیئت همراه بر ضرورت رسیدن به راه‌حلی سیاسی برای بحران یمن تأکید کردند.

در این نشست همچنین دیدگاه‌هایی درباره معماری امنیتی آینده منطقه مطرح و بر اهمیت ادامه مشورت‌ها و همکاری میان تهران و پکن تأکید شد.