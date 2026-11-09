همایون زمردیان، دانش‌آموز دبیرستان استعداد‌های درخشان پسران شهید بهشتی شهرستان لنگرود، موفق به کسب مدال طلای المپیاد بین‌المللی ریاضی مدارس سنگاپور و آسیا (SASMO) شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایون زمردیان، دانش‌آموز دبیرستان استعداد‌های درخشان پسران شهید بهشتی شهرستان لنگرود، موفق به کسب مدال طلای المپیاد بین‌المللی ریاضی مدارس سنگاپور و آسیا (SASMO) شد.

همایون زمردیان با حضور در رقابت‌های بین‌المللی ریاضی مدارس سنگاپور و آسیا (SASMO) و کسب مدال طلا، افتخاری ارزشمند برای جامعه دانش‌آموزی کشور رقم زد.

المپیاد ساسمو از رقابت‌های بین‌المللی شناخته‌شده در حوزه ریاضیات است که فعالیت خود را از سال ۲۰۰۶ در سنگاپور آغاز کرده و دانش‌آموزانی از کشور‌های مختلف در آن به رقابت علمی می‌پردازند.

این موفقیت، بیانگر استعداد، پشتکار و توانمندی دانش‌آموزان ایرانی در عرصه رقابت‌های علمی بین‌المللی است.