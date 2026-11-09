به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای شهر اصفهان با میانگین ۳۵ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

شهر اصفهان از ابتدای سالجاری تا امروز ۱۴ روز هوای پاک تجربه کرده است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه خیابان احمدآباد ۲۳، استانداری اصفهان و شهرک منتظری ۲۸، فیض ۲۶، انقلاب ۴۰، پارک زمزم ۳۸، جی، رودکی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۲، زینبیه ۳۱، سپاهان‌شهر ۴۴، کاوه ۴۹، میرزا طاهر هفت و ولدان ۴۷ AQI و همچنین شهر‌های خمینی‌شهر و شاهین‌شهر ۴۵، مبارکه ۴۷ و قهجاورستان با ۱۸ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۵۶، ملک شهر ۷۸ و رهنان ۵۳ AQI در وضعیت قابل قبول و محور شرق اصفهان با عدد ۱۱۵ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.