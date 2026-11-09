به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین وداع و تشییع پیکر اسوه مقاومت جانباز ۷۰ درصد «عباس رجب‌پور» که پس از سال‌ها درد مجروحیت جانبازی در سن ۸۶ سالگی به علت جراحات جنگ شهد شهادت را نوشید؛ ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در بارگاه منور رضوی طواف، در صحن کوثر حرم مطهر رضوی با حضور مردم و مسئولان برگزار شد و سپس پیکر مطهر این جانبار شهید به بهشت رضا (,) مشهد جهت خاکسپاری در قطعه شهدا منتقل شد.