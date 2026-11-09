معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در جمع اهالی روستای آشنستان گفت: آگاهی و مشارکت مردم، راهکار مؤثر کاهش جرائم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، این دیدار در راستای اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» و با هدف ارتقای آگاهی‌های حقوقی و تقویت مشارکت مردمی در مسجد صاحب‌الزمان (عج) روستای آشنستان برگزار شد.

علی فولیان تأکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم پیش از هر چیز نیازمند شنیدنِ هشدار‌ها و آگاهی است؛ چرا که فریاد و پشیمانی پس از وقوع حادثه، هیچ‌گاه جبران‌کننده آسیب‌ها نخواهد بود.

وی با تأکید بر نقش محوری خانواده در صیانت از فرزندان و پیشگیری از گرایش آنان به مواد مخدر گفت: خانواده نخستین و مهم‌ترین سنگر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و والدین باید علاوه بر تأمین نیاز‌های مادی، نسبت به دوستان، معاشران و محیط رفت‌وآمد فرزندان نیز حساس باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با اشاره به ارتباط اعتیاد با بروز جرائمی همچون سرقت، خشونت و نزاع، بر ضرورت گفت‌وگوی مؤثر با فرزندان، شناسایی به‌موقع تغییرات رفتاری و آموزش مهارت «نه گفتن» تأکید کرد.

فولیان با بیان اهمیت تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق افزود: نقش بزرگان و ریش‌سفیدان در اصلاح ذات‌البین بسیار مهم است و خانواده‌ها در این زمینه از تصمیم‌های شتاب‌زده پرهیز کنند.

وی در ادامه، حفظ زمین‌های کشاورزی را از موضوعات مهم در صیانت از سرمایه‌های اقتصادی عنوان کرد و با تشریح پیامد‌های قانونی تغییر کاربری غیرمجاز، از مردم خواست پیش از هرگونه ساخت‌وساز، از مراجع ذی‌صلاح استعلام و مجوز‌های قانونی لازم را دریافت کنند.

معاون دادگستری سنددار کردن زمین‌ها و املاک را نیز اقدامی مؤثر در پیشگیری از اختلافات ملکی دانست و بر ضرورت تعیین دقیق حدود املاک، پیگیری صدور اسناد رسمی و انجام معاملات از مسیر‌های قانونی تأکید کرد.