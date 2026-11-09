در عملیات گسترده پایش امنیت آبی در جنوب اصفهان، اثرات زیست‌محیطی پساب تصفیه‌خانه‌ها بر زیست بوم رودخانه‌ای و اراضی کشاورزی ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در راستای اجرای شیوه نامه نظارتی و صیانت از منابع آبی و سلامت خاک، عملیات پایش کیفی پساب‌های خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب اصفهان و منابع آبی مربوط با هدف ارزیابی دقیق اثرات زیست‌محیطی احتمالی پساب‌ها بر زیست بوم رودخانه‌ای و اراضی کشاورزی منطقه

آغاز شد.

اداره پایش و امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان، در این عملیات پایش، گروه‌های کارشناسی محیط زیست نمونه‌برداری‌ها را از سه منبع حساس از جمله پساب خروجی از تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب اصفهان، جریان‌های آبی رودخانه و آب حاصل از حلقه‌های چاه در اراضی کشاورزی با هدف بررسی زنجیره انتقال آلاینده‌ها از تصفیه‌خانه‌ها به منابع آب زیرزمینی و سطحی و ورود آنها به زنجیره غذایی از طریق محصولات کشاورزی اجرا کرده است.

نمونه‌های جمع‌آوری شده با دقت بالا برای سنجش شاخص‌های کلیدی کیفی، از جمله پارامتر‌های آلی و شیمیایی و میکروبی در آزمایشگاه تخصصی این اداره کل آزمایش و تجزیه و تحلیل شده و نتایج آن نقشه دقیقی را از وضعیت سلامت منابع آبی منطقه ارائه خواهد کرد تا مبنای تصمیم‌های مدیریتی لازم در چارچوب وظایف قانونی و نظارتی حفاظت محیط زیست باشد.

پایش مداوم کیفیت پساب‌های خروجی، نه تنها یک وظیفه نظارتی، بلکه اولویتی راهبردی برای پیشگیری از آلودگی‌های ساختاری و صیانت از پایداری منابع آب و خاک استان است.