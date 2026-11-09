رئیس پلیس راه مازندران گفت: به علت بارش برف و باران، جاده‌های استان لغزنده است؛ رانندگان مراقب باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران گفت: هم اکنون در صبح روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵؛ به علت بارش برف و باران، جاده‌های مواصلاتی استان لغزنده است؛ رانندگان مراقب باشند.

سرهنگ عبادی افزود: هم اکنون در جاده چالوس؛ حدفاصل ولی آباد تا محدوده پل زنگوله، بارش خفیف برف را داریم و در سایر محور‌های شمالی بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات را شاهد هستیم.

وی با اشاره به پیش بینی هواشناسی تصریح کرد: در ساعات آینده شاهد بارش باران شدید به ویژه در محور‌های مرکزی و شرقی استان خواهیم بود.

رئیس پلیس راه مازندران گفت: ۸۰ واحد گشت پلیس راه استان و همچنین تیم‌های راهداری در جاده‌های استان مستقر هستند و به مردم و مسافران خدمات رسانی می‌کنند.

سرهنگ عبادی با اشاره به وضعیت جاده ها؛ از مردم و مسافران خواست از سفر‌های غیرضرور خودداری کنند و در زمان تردد در جاده ها، حتما" به توصیه‌های نیرو‌های پلیس راه و راهداری توجه داشته باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور:

- تردد روان در محور‌های چالوس، هراز، سوادکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل استاندارد تا پل کلاک

- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران حدفاصل اورین تا رضی آباد

- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع

- ترافیک سنگین در بزرگراه تهران – پاکدشت محدوده شهرک صنعتی خاوران

- ضمنا محور چالوس دارای بارش برف و باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محور‌های شمالی دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات می‌باشند.

- بارش باران و مه گرفتگی در برخی از محور‌های استان‌های اردبیل، همدان، گیلان، گلستان، کردستان، قزوین، تهران، زنجان و چهارمحال و بختیاری

- بارش برف و باران و مه گرفتگی در برخی از محور‌های استان‌های البرز، مازندران، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی

* محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱- هشتگرد – طالقان

۲- پاوه – مریوان (گردنه تته)

۳- گنبد – پل بایلر محور جایگزین (گنبد – مینودشت)

۴- کن - سولقان