به گزارش روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، همزمان با تداوم بارندگی‌های شدید در روزهای اخیر، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه به ۳۲ مورد حادثه رسیدگی کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،بر اساس آمار نهایی، آتش‌نشانان کرمانشاه در مجموع به ۳۲ مورد حادثه مرتبط با بارندگی رسیدگی کردند که شامل رفع آب‌گرفتگی ۱۹ منزل مسکونی، ۷ واحد تجاری، ۲ مرکز درمانی و همچنین امدادرسانی به ۴ خودروی گرفتار در آب بوده است.

نیرو‌های عملیاتی سازمان با حضور به‌موقع در محل حوادث و انجام اقدامات لازم، نسبت به رفع آب‌گرفتگی و کمک به شهروندان و خودرو‌های گرفتار اقدام کردند.