کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری در خصوص بارش رگباری باران و برف و کولاک در همه مناطق استان به ویژه نیمه شمالی و غربی در شهرستان‌های کوهرنگ، اردل و فارسان هشدار داد.

احتمال بارش برف و کولاک در نیمه شمالی و غربی چهارمحال و بختیاری

احتمال بارش برف و کولاک در نیمه شمالی و غربی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، قطره گفت: از امروز تا پس فردا بارش رگباری باران با احتمال رعد وبرق، بارش برف و کولاک در ارتفاعات، وزش باد به نسبت شدید و موقت، کاهش نسبی دما و وقوع پدیده مه و کاهش دید پیش بینی می‌شود.

وی به عشایر و کوهنوردان توصیه کرد از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.