مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان گفت: با برگزاری جلسات و پایش‌های مستمر ۱۶۳ نقطه خطر و بحرانی در مناطق مستعد وقوع سیلاب، آبگرفتگی و طغیان رودخانه‌های استان شناسایی و رفع خطر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ایوب بیگدلی گفت: طی روز‌های اخیر بارندگی‌های مطلوبی در اغلب مناطق استان روی داده که نسبت به سال گذشته چشمگیر بوده و با مجموعه اقدامات انجام شده هیچ گونه خسارتی به هم استانی‌ها وارد نشده است.

بیگدلی با تاکید بر اینکه هم استانی‌ها هشدار‌های هواشناسی را جدی بگیرند، افزود: با بارندگی‌های سه روز گذشته تا کنون خسارتی گزارش نشده است و تنها یک مورد آبگرفتگی جاده در روستای «عموکندی» روی داد که با حضور به موقع دهیار روستا، بخش خصوصی و عوامل راهداری در کمترین زمان رفع شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان گفت: با برگزاری جلسات و پایش‌های مستمر ۱۶۳ نقطه خطر و بحرانی در مناطق مستعد وقوع سیلاب، آبگرفتگی و طغیان رودخانه‌های استان شناسایی و رفع خطر شد.

وی افزود: شهرداران، دهیاران، دستگاه‌های امدادی، اجرایی و خدمات‌رسان نیز وظایف خود را به‌خوبی انجام داده‌اند تا با هماهنگی‌های لازم مخاطرات کاهش یافته و بارش‌های پیش‌بینی شده بدون خسارت سپری شود.

بیگدلی گفت: امیدواریم با بارش‌های مناسب و مطلوب آبخوان‌ها تغذیه شود و با جمع‌آوری آب‌های سطحی، ذخیره پشت سد‌ها افزایش یابد و سال آبی آینده از نظر تامین آب بخش‌های مختلف به خصوص شرب و بخش کشاورزی با مشکلی مواجه نشویم.

وی ارائه آموزش به دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا را از اقدامات مدیریت بحران استان بیان کرد و گفت: این آموزش‌ها موجب هماهنگی هرچه بیشتر بین بخشی و دستگاه‌های مختلف و عبور از شرایط نامساعد جوی و بحران‌ها با کمترین آسیب خواهد شد.