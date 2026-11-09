به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی صداوسیمای استان اصفهان، پویا نمایی فیلم «موزی که می‌خندد» به کارگردانی ریحانه کاوش، از تولیدات شبکه اصفهان، در دومین جشنواره بین‌المللی فیلم تقاطع تمدن‌ها که در جمهوری قره‌چای و چرکس روسیه برگزار شده است، موفق به دریافت لوح سپاس این رویداد بین‌المللی شد.

‌این موفقیت در پی اعلام رسمی دبیرخانه جشنواره به صداوسیمای استان اصفهان و در نامه‌ای خطاب به مدیرکل این مرکز اطلاع‌رسانی شده است.

‌کسب این موفقیت بین‌المللی، جلوه‌ای از توانمندی هنرمندان و عوامل تولید صداوسیمای استان در عرصه پویانمایی و تولید آثار فرهنگی و هنری و گامی در مسیر معرفی ظرفیت‌های تولیدی رسانه استانی در عرصه‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.