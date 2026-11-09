کارشناسان واحد مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت کیش با تداوم بازدید‌های خانه‌به‌خانه، شناسایی و بهسازی زیستگاه‌های لاروی پشه آئدس و آموزش راهکار‌های پیشگیری به ساکنان را دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: کارشناسان واحد مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت کیش با تداوم بازدید‌های خانه‌به‌خانه، شناسایی و بهسازی زیستگاه‌های لاروی پشه آئدس و آموزش راهکار‌های پیشگیری به ساکنان کیش را دنبال می‌کنند.

کارشناسان واحد مبارزه با بیماری‌ها در ادامه برنامه‌های مراقبتی و پیشگیرانه مقابله با پشه آئدس، با مراجعه به منازل مسکونی، وضعیت محیط را از نظر وجود زیستگاه‌های احتمالی لاروی بررسی و نسبت به شناسایی و بهسازی این محل‌ها اقدام می‌کنند.

در این بازدیدها، آموزش‌های چهره‌به‌چهره به ساکنان درباره انواع زیستگاه‌های لاروی، نحوه شناسایی کانون‌های تجمع آب و روش‌های حذف و بهسازی آنها ارائه می‌شود.

کارشناسان بر رعایت نکات پیشگیرانه از جمله تخلیه و شست‌وشوی منظم ظروف و زیرگلدانی‌ها، پوشاندن مخازن ذخیره آب، جمع‌آوری لاستیک‌ها و وسایل بلااستفاده، رفع آب‌ماندگی در حیاط و بررسی منظم آبرو‌ها و سایر نقاط مستعد تجمع آب تأکید می‌کنند.

روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: کنترل و پیشگیری از تکثیر پشه آئدس نیازمند مشارکت مستمر همه شهروندان است، از ساکنان درخواست می‌شود، با حذف آب‌های راکد و رسیدگی منظم به محیط پیرامون محل سکونت خود، در پیشگیری از گسترش این پشه و حفظ سلامت همگانی مشارکت کنند.