رییس پلیس راهور استان کرمان گفت: از ابتدای سال تا مهرماه، مجموعاً ۱۹۸ هزار نفر در آزمون‌های کتبی آیین‌نامه رانندگی و آزمون‌های عملی شرکت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ رییس پلیس راهور استان در تشریح وضعیت آزمون‌های اخذ گواهینامه و مراحل آزمون‌های کتبی و عملی گفت:از ابتدای سال تا مهرماه، مجموعاً ۱۹۸ هزار نفر در آزمون‌های کتبی آیین‌نامه رانندگی و آزمون‌های عملی شرکت کرده‌اند که این رقم نشان‌گر حجم بالای تقاضا و فعالیت‌های آموزشی و آزمون‌گیری در سطح استان است.

وی افزود: از میان شرکت‌کنندگان آزمون‌های آیین‌نامه، ۳۰هزار نفر موفق به کسب نمره قبولی و همچنین در بخش آزمون‌های عملی، که مستلزم مهارت‌های فنی و کنترل خودرو است، ۳۹ هزار نفر توانستند صلاحیت خود را برای رانندگی اثبات کنند.

رییس پلیس راهور استان با تشریح این عملکرد بر اهمیت رعایت استاندارد‌های آموزشی تأکید و خاطرنشان کرد: جدیت همکاران من در آزمون‌های کتبی و عملی، تضمین سلامت و امنیت ترافیکی و کاهش حوادث رانندگی در سطح استان است.