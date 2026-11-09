رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، با اشاره به تعدد و تعارض برخی قوانین، تأکید کرد که اصلاح مقررات، تسهیل تأمین مالی و رفع موانع زیرساختی باید در اولویت حمایت از تولیدکنندگان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تجمیع و اصلاح قوانین مرتبط با بخش تولید گفت: در مجالس مختلف، پنج قانون اصلی با رویکرد حمایت عمومی از تولید به تصویب رسیده است که شامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست.

وی افزود: تعدد قوانین در برخی موارد موجب تعارض و تناقض میان مواد قانونی شده و این مسئله بهانه‌ای در اختیار سیاست‌گذاران و مجریان قرار می‌دهد تا به‌جای اجرای اهداف موردنظر قانون‌گذار، به یکی از قوانین استناد کنند. از سوی دیگر، برخی مواد قانونی نیازمند به‌روزرسانی و بازبینی هستند و در بعضی حوزه‌ها نیز خلأ‌های قانونی وجود دارد که به بخش تولید آسیب می‌زند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، صدور مجوز‌های کسب‌وکار را یکی از موانع مهم تولید دانست و تصریح کرد: با وجود تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار در مجلس یازدهم، همچنان در صدور مجوز‌های زمین‌پایه، به‌ویژه در حوزه‌های دامداری، کشاورزی و معدن، مشکلات جدی وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد که قانون مذکور در کنار سایر قوانین مرتبط، به اصلاحاتی با هدف تقویت ضمانت اجرایی نیاز دارد.

زنگنه با اشاره به مشکلات تأمین مالی تولیدکنندگان اظهار داشت: در شرایط فعلی، بانک‌ها عمدتاً تسهیلات را بر مبنای مانده حساب اعطا می‌کنند، در حالی که مبنای مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان باید گردش حساب باشد. تولیدکننده به‌طور مستمر در حال خرید مواد اولیه، تولید و فروش محصولات است و طبیعتاً نمی‌تواند منابع مالی خود را برای افزایش میانگین موجودی در حساب بانکی نگه دارد؛ در نتیجه ممکن است فردی که منابع مالی راکد در حساب خود دارد، نسبت به تولیدکننده فعال از اولویت بیشتری برای دریافت تسهیلات برخوردار شود.

وی قطعی برق و گاز را از دیگر چالش‌های جدی بخش تولید برشمرد و گفت: بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در شرایطی که دولت ناچار به محدودیت یا قطع برق و گاز باشد، بخش تولید باید در اولویت آخر قطع انرژی قرار گیرد؛ اما در عمل شاهد هستیم که واحد‌های تولیدی نخستین بخش‌هایی هستند که با محدودیت انرژی مواجه می‌شوند.

۴۷۰ همت عدم‌النفع تولید از قطعی انرژی در سال ۱۴۰۴

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به پیش‌بینی جبران خسارت ناشی از قطع انرژی در قانون افزود: با وجود این حکم قانونی، خسارت‌های واردشده به بخش تولید جبران نشده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد عدم‌النفع تولید از محل قطعی برق و گاز در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان و تنها در شش‌ماهه نخست سال جاری حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

زنگنه هشدار داد: اگر دولت، سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی برای حل این مسئله تدبیر جدی نکنند، تولید کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. کاهش تولید به کاهش صادرات منجر می‌شود و افت صادرات نیز می‌تواند افزایش نرخ ارز و تشدید تورم را به دنبال داشته باشد؛ در واقع، اقتصاد کشور در یک چرخه معیوب تورمی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تورم بخش تولید و صنعت از تورم مصرف‌کننده بیشتر شده است، اظهار کرد: بر اساس آمار‌های مورد اشاره، تورم حوزه تولید حدود ۱۰۲ درصد است که ضرورت توجه جدی به موانع تولید و اصلاح قوانین مرتبط را نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس تأکید کرد: اصلاح و به‌روزرسانی قوانین، رفع تعارض‌های قانونی، تقویت ضمانت اجرایی مقررات و الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرای احکام حمایتی، از ضرورت‌های اساسی برای بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان است.

دولت برای حمایت از تولید نباید دست در جیب تولیدکنندگان کند

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس با انتقاد از فشار‌های مالیاتی، گمرکی و تأمین اجتماعی بر واحد‌های تولیدی گفت: در شرایط جنگ و تحریم، اولویت کشور باید حمایت از تولید باشد، اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها به جای کمک به تولیدکنندگان، برای تأمین منابع دولت به دنبال دریافت پول از این بخش هستند.

محسن زنگنه با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مزاحم تولید اظهار کرد: بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان ناشی از قوانین مصوب مجلس نیست، بلکه به مقررات و بخشنامه‌هایی بازمی‌گردد که دستگاه‌های اجرایی وضع می‌کنند. در طرح اصلاح قوانین مرتبط با تولید، تلاش داریم با ایجاد ضمانت اجرایی قوی، جلوی مقرره‌نویسی‌های آسیب‌زا را بگیریم.

وی با انتقاد از نحوه رسیدگی‌های مالیاتی به پرونده‌های سنوات گذشته افزود: در شرایطی که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، منابع مالی و حفظ نیروی کار خود با مشکلات جدی مواجه‌اند، سازمان امور مالیاتی پرونده‌های سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را دوباره بررسی می‌کند و بر اساس تراکنش‌های بانکی ثبت‌نشده، جریمه‌های سنگین چند میلیاردی برای فعالان اقتصادی در نظر می‌گیرد؛ در حالی که اگر قصوری در ثبت اطلاعات رخ داده، باید مسئولیت آن نیز متوجه دستگاه یا بانکی باشد که وظیفه ثبت و اعلام اطلاعات را بر عهده داشته است.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس با تأکید بر اینکه دولت نباید صرفاً به دنبال رفع ناترازی بودجه خود باشد، تصریح کرد: دولت باید به ناترازی بخش تولید و مشکلات معیشتی مردم نیز توجه کند. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک مرکزی هر یک به دنبال تأمین منابع خود هستند، اما نتیجه این رویکرد، افزایش فشار بر تولیدکنندگان و تضعیف بخش خصوصی است.

زنگنه با بیان اینکه حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ هنوز به شکل جدی محقق نشده است، گفت: با وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حمایت از این واحدها، تاکنون حمایت قابل‌توجهی از صنایع آسیب‌دیده صورت نگرفته و تعداد واحد‌هایی که از این حمایت‌ها بهره‌مند شده‌اند، شاید به تعداد انگشتان دست هم نرسد.

وی پیشنهاد کرد دولت به جای تشدید فشار‌های مالیاتی، از ابزار‌های تشویقی برای تأمین منابع خود استفاده کند و افزود: دولت می‌تواند با در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی، هم به تولیدکننده برای عبور از شرایط دشوار کمک کند و هم منابع موردنیاز خود را تأمین کند. برای مثال، اگر تولیدکننده مالیات سال آینده خود را زودتر پرداخت کند، می‌توان برای او تخفیف مالیاتی در نظر گرفت.

زنگنه همچنین با اشاره به تفاوت میزان مالیات پرداختی شرکت‌های دولتی و غیردولتی در بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس ارقام قانون بودجه، مجموع مالیات عملکرد و مالیات یک‌دوازدهم شرکت‌های دولتی حدود ۱۲۰ همت است، در حالی که مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی به ۱۰۸۷ همت می‌رسد. همچنین مالیات کارکنان بخش دولتی و خصوصی حدود ۲۶۰ همت برآورد شده است.

وی با انتقاد از توزیع ناعادلانه بار مالیاتی در اقتصاد کشور افزود: فشار مالیاتی بیش از همه بر تولیدکنندگان خرد، اصناف، مشاغل و شرکت‌های غیردولتی وارد می‌شود و لازم است این رویه اصلاح شود.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات سیاست ارزی کشور گفت: سیاست ارزی فعلی به زیان تولید است و فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند.

زنگنه در پایان تأکید کرد: حمایت از تولید در واقع حمایت از کشور، مردم و حتی دولت است. اگر دولت بخواهد ناترازی‌های خود را از جیب تولیدکنندگان و مردم جبران کند، وارد چرخه معیوبی می‌شود که در نهایت پیامد‌های آن دوباره متوجه خود دولت خواهد شد.