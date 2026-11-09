مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از شناسایی و جمع‌آوری ۵۰۳ مورد سرقت و انشعاب غیرمجاز گاز در نقاط مختلف استان و پیگیری اقدامات قانونی و قضایی در رابطه با عاملان آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل, معرفت خدابنده جلودار اظهار کرد: از تعداد کل سرقت و انشعاب غیرمجاز گاز در استان، ۲۸۷ مورد در شهرستان اردبیل و ۲۱۶ مورد در شهرستان‌های تابعه استان بوده است.

وی افزود: دستکاری و تغییر در عملکرد کنتور، نصب رابط، ایجاد انشعابات غیرمجاز و برداشت گاز خارج از ضوابط قانونی از جمله تخلفات بود و علاوه بر موارد یاد شده، ۱۱ فقره پرونده تخلف در مصرف گاز تشکیل شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی از تشدید برخورد قانونی با متخلفان حوزه انرژی در استان اردبیل به ویژه در خصوص گاز خبر داد و گفت: مقابله با سرقت و مصرف غیرمجاز گاز ادامه دارد و تیم‌های عملیاتی و بازرسی با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به‌صورت مستمر شبکه و تأسیسات گازرسانی را رصد و پایش می‌کنند.

خدابنده با اشاره به برخورد با هزار و چهار مورد سرقت گاز و انشعابات غیرمجاز در سال گذشته اضافه کرد: با فرهنگ سازی و اجرای طرح‌های نظارتی و عملیاتی، امسال سرقت گاز و استفاده از انشعابات غیرمجاز در استان اردبیل در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با بیان اینکه حوادث سرقت گاز علاوه بر خسارت‌های مادی وارده، بسیار خطرناک و مرگبار است ادامه داد: نصب انشعاب غیرمجاز بدون هماهنگی و دریافت مجوز می‌تواند در چند لحظه به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: آسیب به خطوط گاز علاوه بر ایجاد خطر مستقیم برای افرادی که اقدام به سرقت می‌کنند، ممکن است موجب بروز نشتی‌های پنهان و حوادث بعدی، از جمله انفجار، آتش‌سوزی و وارد شدن خسارت به منازل و املاک مجاور شود.

خدابنده افزود: هیچ فرد، مالک، پیمانکار یا مجری پروژه‌ای نباید بدون اطلاع و هماهنگی با شرکت گاز در محدوده تأسیسات و خطوط گاز اقدام به جابه‌جایی یا اجرای انشعاب کند و حتی یک آسیب جزئی به لوله می‌تواند پیامد‌های سنگینی برای فرد حفار، ساکنان محل و شبکه گازرسانی به همراه داشته باشد.

وی با هشدار نسبت به خطرات ایمنی استفاده غیرمجاز از گاز اظهار کرد: هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در تجهیزات گازرسانی توسط افراد فاقد صلاحیت به دلیل عدم رعایت استاندارد‌های فنی، علاوه بر احتمال افزایش نشت گاز، انفجار و آتش‌سوزی می‌تواند با ایجاد اختلال در شبکه، مدیریت توزیع و پایداری جریان گاز مشترکان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز، دستکاری کنتور یا برداشت غیرقانونی گاز مراتب را از طریق شماره تماس ۱۹۴ به شرکت گاز استان اطلاع دهند.