به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام جعفری افزود: از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه امسال با تلاش ستاد دیه ۴۵۰ نفر از محکومان حبس غیربزهکار شامل مالی ۳۴۸ نفر، مهریه، ۹۶ و دیه ۶ نفر با مجموع بدهی حدود ۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان اصفهان آزاد شدند.

وی گفت: بدهی زندانیان از طریق گذشت از شکات، نقدینگی محکومان، پذیرش اعسار زندانیان، تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض از محل ستاد دیه و خیران تامین شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان، با بیان اینکه از این تعداد، ۴۲۸ زندانی مرد و ۲۲ زندانی زن بودند، ادامه داد: از میزان کمک برای آزادی ۴۵۰ زندانی بیش از ۷۶۰ میلیارد تومان مربوط به دریافت گذشت شکات، بیش از ۷۳ میلیارد تومان نقدینگی محکومان، ۲هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان پذیرش اعسار محکومان، ۳۴ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و بیش از ۶۷ میلیارد تومان مربوط به کمک‌های بلاعوض از محل ستاد و خیران بوده است.

حجت الاسلام جعفری از سازمان‌ها و نهاد‌ها و به‌ویژه خیران و مردم نیکوکار و نوع‌دوست استان که همواره در امور خیر و دستگیری از نیازمندان بویژه مددجویان زندان پیشتاز بوده‌اند، قدردانی کرد.