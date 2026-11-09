بانک‌های عامل شهرستان کاشان در نیمه نخست امسال هزار و ۱۸۴ فقره وام ازدواج و فرزندآوری به ارزش بیش از دو هزار و ۶۹۴ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری کاشان گفت: این تسهیلات در قالب ۶۵۹ فقره وام ازدواج به ارزش ۲ هزار و ۲۲۴ میلیارد ریال و ۵۲۵ فقره وام فرزندآوری به ارزش ۴۷۰ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال پرداخت شده است.

نرجس قربانیان با اشاره به افزایش پرداخت وام فرزندآوری از ۴۲۱ فقره به ۵۲۵ فقره و رشد میزان تسهیلات آن از حدود ۳۸۱ به ۴۷۰ میلیارد ریال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گفت: تسهیلات ازدواج نیز از ۴۲۱ فقره به ارزش هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال در نیمه نخست سال گذشته، به ۶۵۹ فقره به ارزش ۲ هزار و ۲۲۴ میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته است.

وی همچنین از انتظار ۷۱ متقاضی وام فرزندآوری در شعب بانک عامل خبر داد و خواستار تسریع بانک‌ها در رسیدگی به درخواست‌ها و پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شد.