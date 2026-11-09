استاندار خراسان جنوبی از معرفی ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و گردشگری استان در نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین خبر داد.

ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و گردشگری خراسان جنوبی در چین معرفی شد

ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و گردشگری خراسان جنوبی در چین معرفی شد



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ استاندار خراسان جنوبی در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری شبکه خاوران با اشاره به مذاکرات انجام شده با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در نهمین نمایشگاه واردات چین، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده خراسان جنوبی را از اهداف مهم حضور هیئت اقتصادی استان در این رویداد بین‌المللی عنوان کرد.

هاشمی افزود: در جریان این سفر تلاش کردیم علاوه بر محصولات شناخته‌شده‌ای همچون زرشک و زعفران، توانمندی‌های استان در حوزه‌های معدن، گردشگری، موقعیت جغرافیایی و سایر بخش‌های اقتصادی را نیز به سرمایه‌گذاران معرفی کنیم.

وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک با بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان و صادرکنندگان اقتصادی ایران و چین افزود: در این نشست، فرصت‌های سرمایه گذاری استان تشریح شد و استقبال حاضران نشان داد که معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی می‌تواند زمینه‌ساز شکل گیری ارتباطات و همکاری‌های جدید اقتصادی باشد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در یکی از این نشست‌ها، پیشنهاد ایجاد ارتباط و همکاری میان مناطق معدنی دارای ظرفیت‌های مشابه، در قالب نوعی خواهر خواندگی مطرح شد که با استقبال طرف چینی همراه بود.

هاشمی با تأکید بر اینکه هدف استان واگذاری ظرفیت‌های معدنی نیست، افزود: رویکرد استفاده از توان سرمایه گذاران خارجی در کنار فعالان اقتصادی داخلی برای توسعه فرآوری مواد معدنی، انتقال دانش فنی و بهره گیری از تجهیزات پیشرفته است تا به جای خام فروشی، ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد شود.

وی با اشاره به حضور نمایندگان بیش از ۱۶۰ کشور جهان در این نمایشگاه افزود: خراسان جنوبی در کنار استان تهران به‌صورت مستقل در این رویداد بین‌المللی حضور یافت و ظرفیت‌های تولیدی، صادراتی و سرمایه‌گذاری خود را در معرض دید فعالان اقتصادی قرار داد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی گفت: در مذاکرات انجام‌شده جایگاه استان در مسیر تاریخی جاده ابریشم و قابلیت‌های گردشگری آن نیز معرفی شد تا سرمایه‌گذاران با این واقعیت آشنا شوند که فرصت‌های اقتصادی خراسان جنوبی تنها به معدن و کشاورزی محدود نیست و گردشگری نیز زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد.

به گفته هاشمی؛ معرفی ظرفیت‌های استان در رویداد‌های بین‌المللی مقدمه کار است و آنچه اهمیت دارد، پیگیری مذاکرات، فراهم کردن زمینه بازدید‌های میدانی سرمایه‌گذاران و تبدیل توافقات به طرح‌های اجرایی است تا از این طریق زمینه حضور سرمایه‌های جدید و توسعه اقتصادی خراسان جنوبی فراهم شود.

وی با بیان اینکه نتایج حضور در نمایشگاه چین به امضای تفاهم نامه محدود نمی‌شود، گفت: تفاهم نامه‌های سفر چین با برگزاری میزگرد اقتصادی و حضور سرمایه گذاران به طور ویژه پیگیری می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تداوم حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در چین برای پیگیری مذاکرات و توافقات صورت گرفته افزود: پس از بازگشت هیئت اقتصادی، دستاورد‌های سفر، روند مذاکرات و زمینه‌های همکاری با سرمایه‌گذاران در قالب یک میزگرد تخصصی اقتصادی، بررسی و جمع‌بندی خواهد شد تا نتایج این تعاملات و چشم‌انداز توافقات حاصل شده به صورت شفاف در اختیار مردم استان قرار گیرد.

هاشمی با اشاره به توافقات حاصل‌شده در این سفر گفت: در جریان برنامه‌های اقتصادی چین، سه تفاهم‌نامه میان طرف‌های مرتبط به امضا رسید و در کنار آن، بخش خصوصی استان نیز مذاکرات و توافقات مستقلی را با طرف‌های مقابل دنبال کرد، این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت‌های اقتصادی خراسان جنوبی مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته و زمینه برای توسعه همکاری‌ها فراهم شده است.

وی افزود: در حوزه انرژی خورشیدی و معادن نیز مذاکراتی با سرمایه‌گذاران چینی انجام شده که با بازگشت مسئولان و فعالان اقتصادی و برگزاری نشست‌های تخصصی جزئیات این همکاری‌ها و زمینه اجرایی‌شدن آنها بررسی خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دغدغه نانوایی‌های برخی روستا‌ها در خصوص کاهش سهمیه آرد گفت: با پیگیری توانستیم سهمیه آرد را دوباره به صدرصد برگردانیم.

هاشمی از اختصاص ۵ همت برای خط انتقال گاز نهبندان به سربیشه و از آن به بیرجند و پیشرفت ۹۹ درصدی آن نیز خبرداد.